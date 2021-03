Technische-Panne bei "The Masked Singer" enttarnt Monstronaut

Horn musste anerkennen: "Meine Güte, ihr wisst auch alles!" Schölermann wiederum nahm sein Ausscheiden gefasst zur Kenntnis: "Das ist so okay, jetzt zu gehen", erklärte er zum Votum des Publikums. "Ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich so weit gekommen bin gegen so gute Leute."

Echte Stimme des Monstronauten enttarnt

Bei beiden Kandidaten war das Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner, Rea Garvey und Katrin Bauerfeind, auf der richtigen Spur. Der Monstronaut könnte durch eine kleine Panne des Senders enttarnt worden sein: Kurz war die echte Stimme von Thore Schölermann zu hören. Das fiel auch einigen aufmerksamen Twitter-UserInnen auf: