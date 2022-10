"The Masked Singer": Wer steckt hinter Walross Waltraut?

"Könnte die größte Überraschung der Show sein"

Eine traurig-schöne Story lieferte "No Name", der Roboter, der von einem Professor zusammengebaut worden ist, allerdings von seinem Erschaffer verlassen wurde. Ohne Freunde und sogar ohne einen eigenen Namen fühlte sich "No Name" sehr einsam. Aber die Namenslosigkeit soll bald ein Ende haben, denn die "The Masked Singer"-Zuschauer konnten Namensvorschläge machen, damit der einsame Roboter in der nächsten Folge "getauft" werden kann. Dabei stehen Rosty, Robert, Schrauby, Lonely und Büchsen Bernhard zur Auswahl. "Du bist mein wertgeschätzter Kollege Pierre M. Krause", so Eko Freshs Vermutung. Da die Indizien verrieten, dass "No Name" wohl etwas mit Schach zu tun haben muss, konnte sich Ruth Moschner auch gut Mathieu Carrière (72) hinter der eisernen Maske vorstellen, da der Schauspieler früher auch als Schachspieler unterwegs gewesen sein soll.