Kurz vor dem Start von Staffel 4 hat Apple TV+ eine weitere Season mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bestellt.

Die Streaming-Erfolgsgeschichte geht weiter: Apple TV+ hat laut US-Medien die beliebte Serie "The Morning Show" unmittelbar vor der Premiere der vierten Staffel am 17. September um eine fünfte Season verlängert. Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) als Hauptdarstellerinnen und ausführende Produzentinnen werden damit ihre Geschichte als Nachrichtensprecherinnen eines fiktiven TV-Senders fortsetzen können.

Showrunnerin bleibt an Bord Charlotte Stoudt wird auch in der fünften Staffel als Showrunnerin fungieren, während Mimi Leder (73) als Regisseurin und ausführende Produzentin zurückkehrt. "'The Morning Show' war von Anfang an herausragend und debütierte als eine der Flaggschiff-Serien auf Apple TV+", erklärte Matt Cherniss, Programmchef bei Apple TV+, laut der US-amerikanischen Seite "The Hollywood Reporter". Die Serie habe es geschafft, nicht nur zu unterhalten, sondern weltweit beim Publikum Anklang zu finden. "Dank des herausragenden Cast und Kreativ-Teams - angeführt von Jennifer, Reese, Charlotte und Mimi - liefert 'The Morning Show' weiterhin süchtig machende und provokante Geschichten", so Cherniss weiter.

Politische Themen nur am Rande Die vierte Staffel spielt Anfang 2024, wird demnach aber überraschenderweise die Präsidentschaftswahl nicht als zentrale Handlung behandeln. Wie Stoudt und Leder bei der Premiere vergangene Woche gegenüber "The Hollywood Reporter" erklärten, entstand ein Großteil der Staffel bevor Joe Biden (82) im Juli des vergangenen Jahres seinen Rückzug aus dem Wahlkampf bekannt gab. "Wir gehen es von der Seite an", erklärte Stoudt daher. Die Serie berühre zwar die Frage, warum zwei ältere weiße Männer um das Präsidentenamt kandidierten, aber ohne direkten Wahlkampf-Fokus. Ab dem 17. September 2025 ist die neue Staffel in Österreich und Deutschland bei Apple TV+ zu sehen.