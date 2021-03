Mit "The Mutants" plant Marvel ein "X-Men"-Reboot

Seitdem 20th Century Fox durch Walt Disney übernommen wurde, haben sich Fans gefragt, wie es wohl mit den "X-Men" weitergehen könnte. Von den Filmen, die mit den Mutanten zusammenhängen, gilt bisher bloß "Deadpool 3" als gesichert.

Derzeit befindet sich allerdings ein Projekt unter dem Titel "The Mutants" in Entwicklung, das zweifellos als "X-Men"-Reboot anzusehen ist. Nach einem Bericht auf "The Illuminderdi" macht nämlich Marvel-Studio-Chef Kevin Feige nun angeblich doch ernst damit, in Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) auch die Mutanten wieder offiziell einzuführen.