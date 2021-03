Disney+: Alle neuen Serien bis Juli 2021 im Überblick

Disney+ wird in den nächsten Monaten insgesamt elf neue Serien veröffentlichen. Neben völlig neuen Produktionen wie "Falcon & The Winter Soldier", "Loki" oder "The Mysterious Benedict Society", besticht das Angebot mit Serien, die Kindheitserinnerungen wecken: Die "Monster AG" bekommt eine eigene Serie, genauso wie die Streifenhörnchen "Chip und Chap" und das berühmte Eishockey-Team "Mighty Ducks".

Hier sind alle Highlights von März bis Juli 2021 auf Disney+ zusammengefasst.