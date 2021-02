"The Nevers"-Trailer: Viktorianische SciFi mit magischen Frauen

Feministische "X-Men"

Donnelly spielt eine mysteriöse Witwe, die ihre Fäuste einzusetzen versteht, Skelly schlüpft in die Rolle einer brillanten jungen Erfinderin. Die beiden verstehen sich als Fürsprecherinnen der neuen "Touched" und bieten den davon Betroffenen eine Unterkunft. Da die "Touched" von der übrigen Bevölkerung mit Furcht betrachtet und wie Ausgestoßene behandelt werden, könnte die Serie auch eine feministische Variante der "X-Men" sein. Schließlich gewannen in der dargestellten Ära um 1900 tatsächlich Frauenrechtlerinnen – die sogenannten Suffragetten – immer größeren Einfluss.

Zum Cast zählen unter anderem auch noch Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Nick Frost und Ben Chaplin. "The Nevers" wurde von Jess Whedon geschaffen, zu dessen früheren Arbeiten zum Beispiel die Serien "Buffy" und "Angel" oder das Drehbuch zur schrägen Horror-Komödie "The Cabin in the Woods" gehören. Auch "Avengers: Age of Ultron" wurde von ihm geschrieben.

"The Nevers" wird ab April bei HBO Max verfügbar sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Streaming-Dienst wie Netflix die vielversprechende Produktion dann bald übernimmt.