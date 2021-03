"The Night House": Erster Trailer zu Horrorfilm mit Rebecca Hall

Nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns findet sich Beth alleine in ihrem Landhaus wieder. Während sie versucht ihren Verlust zu verarbeiten, wird sie nachts von Albträumen gequält. Sie fängt an, Dinge zu sehen, die es scheinbar gar nicht gibt. Sie fühlt sich verfolgt und befürchtet, nicht alleine in ihrem Haus zu sein. Als sie dann auch noch mysteriöse Fußabdrücke an der Veranda entdeckt, versucht sie, in den Hinterlassenschaften ihres Ehemanns Antworten zu finden. Was sie da jedoch findet, ist furchteinflössender als ihre Albträume.

Am 29. März wurde der erste Trailer zu "The Night House“ veröffentlicht. Rebecca Hall kämpft mit einem unsichtbaren Wesen, das sich Zutritt in ihr Haus verschafft hat. Im Wald entdeckt sie einen spiegelverkehrten Nachbau ihres Hauses, der von ihrem Ehemann konstruiert worden zu sein scheint. Als Beth das Haus betritt, sieht sie sich selber auf der Couch schlafen. Könnte sie selbst das unsichtbare Wesen sein, das sie nachts heimsucht?