Happy Halloween: Die besten Horrorfilme zurzeit auf Netflix

Dieser südkoreanische Zombie-Film erinnert ein wenig an den dystopischen Sci-Fi-Film "Snowpiercer": Während der Fondsmanager Seok-woo mit seiner Tochter Su-an mit dem Zug von Seoul in die südliche Stadt Busan reist, bricht in Südkorea eine Zombie-Epidemie aus. Auch im Zug erkranken die Menschen und verwandeln sich in menschenfressende Bestien. Der Vater muss sich mit seiner Tochter in die vorderen Zugabteile durchkämpfen, wo sich die Überlebenden verschanzt haben. Auch an den Bahnhöfen wimmelt es von Zombies. Die letzte Hoffnung ist Busan, wo das Militär noch die Kontrolle haben soll. Dort lebt auch die Mutter von Su-on.

Ein US-Remake des Films wird gerade von Horror-Regisseur James Wan produziert.

Bone Tomahawk (2015)