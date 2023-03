"The Nurse": True-Crime-Drama über Todesengel auf Netflix

Worum geht's in "The Nurse"?

In "The Nurse", das auf dem gleichnamigen Buch von Kristian Corfixen basiert, werden wir hinter die Mauern eines Krankenhauses am Rande Dänemarks geführt. In der Stadt kennt man sich und auch das Krankenhauspersonal ist seit jeher dasselbe. Doch das soll sich ändern, als Pernille Kurzmann ihren Job als neue Krankenschwester antritt. Schon bald freundet diese sich mit der sehr charmanten und charismatischen Kollegin Christina Aistrup Hansen an, die auf den ersten Blick einzigartig zu sein scheint, von allen geliebt wird, unglaublich gut in ihrem Job ist und in Notfällen immer als Erste zur Stelle ist.

Doch als die Tage vergehen und Pernille sich besser zurechtfindet, merkt sie langsam, dass hinter Christina mehr stecken könnte, als man auf den ersten Blick sieht. Sie beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.