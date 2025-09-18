Der Streamingdienst Apple TV+ hat eine neue Miniserie bestellt. Das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, dass Ben Stiller (59) und Jessica Chastain (48) die Hauptrollen in "The Off Weeks" übernehmen werden. Beide Schauspieler sind auch als Produzenten mit an Bord.

Damit bleibt Apple mit Stiller und Chastain in Geschäft. Der Emmy-Preisträger gehört bereits zum Produzenten-Team der Show "Severance", die bei den diesjährigen Emmy Awards in acht Kategorien siegreich war. Chastain spielt in der Thrillerserie "The Savant" die Hauptrolle. Die Show startet am 26. September mit zwei Episoden.