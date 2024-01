Der mütterliche Instinkt ist an sich etwas durch und durch Positives. Immerhin sorgt er für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Kinder und fördert so auch die elterliche Beziehung zu ihren Nachkommen. Doch was passiert, wenn sich diese an sich positive Kraft in Paranoia entwickelt und man seiner besten Freundin das Allerschlimmste vorwirft? Um dieses hoch spannende Thema geht es in "Mother's Instinct", wo die Oscarpreisträgerinnen Anne Hathaway und Jessica Chastain in den Hauptrollen zu sehen sind.