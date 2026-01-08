Die Erfolgsserie "The Pitt" geht weiter: HBO- und HBO-Max-Chef Casey Bloys verkündete bei der Premiere der zweiten Staffel in Los Angeles am 7. Jänner 2026 die Verlängerung für eine dritte Season, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Für Hauptdarsteller Noah Wyle (54) und das gesamte Team ein Grund zur Freude - schließlich räumte die erste Staffel bei den Emmy Awards ordentlich ab. Gleich fünf der begehrten Trophäen gingen an "The Pitt", darunter die Auszeichnungen für die beste Dramaserie sowie für Noah Wyle als besten Hauptdarsteller. Auch Katherine LaNasa wurde für ihre Rolle als Oberschwester Dana Evans mit dem Emmy für die beste Nebendarstellerin geehrt.

Zehn Monate nach dem Trauma Die zweite Staffel setzt zehn Monate nach den dramatischen Ereignissen der ersten Season ein und spielt über das Wochenende des 4. Juli. Dr. Michael "Robby" Robinavitch, gespielt von Wyle, hatte zum Ende der ersten Staffel einen Zusammenbruch erlitten. Nun steht für den Arzt ein schwieriger Weg bevor: Wie Serienschöpfer R. Scott Gemmill andeutete, wird Robby in der neuen Staffel eine Behandlung für sein eigenes Trauma beginnen. Es gehe um eine "Reise der Heilung", so Gemmill.

Aktuelle Themen im Fokus Die Serie, die für ihre realistische Darstellung des Krankenhausalltags und der Herausforderungen für medizinisches Personal an vorderster Front gelobt wird, greift in der zweiten Staffel auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf. Entlassungen und Kürzungen im Gesundheitswesen sollen thematisiert werden - Probleme, die auch in der Realität viele US-Kliniken betreffen. Neben Wyle kehren auch LaNasa und Patrick Ball als Dr. Langdon zurück. Zum Cast gehören außerdem Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones und Gerran Howell. Serienschöpfer Gemmill ist wie Wyle ein "Emergency Room"-Veteran - beide arbeiteten bereits an der legendären Krankenhaus-Serie mit.