Gabriele Amorth: Das Vorbild für Russell Crowes Rolle

Die Macher von "The Pope's Exorcist" haben sich die Rechte an zwei Büchern von Gabriele Amorth gesichert. In "Ein Exorzist erzählt" und "Neue Berichte eines Exorzisten" erzählt der Geistliche aus seinem Berufsalltag. Auch in verschiedenen Medien hatte sich Amorth für seinen Beruf starkgemacht. Er betrieb sogar eine Facebook-Seite mit dem Titel "Der letzte Exorzist".

Obwohl er einräumte, dass hinter den allermeisten Fällen psychische Ursachen wie Schizophrenie stecken, glaubte Amorth an die reale Existenz von Dämonen und dem Satan. Er unterhalte sich jeden Tag mit dem Teufel, erklärte er einmal.