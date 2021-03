Die 13 besten Filme über Religion

Adams Äpfel (2005)

Wenn Jesus und Gott Film-Fans sind, sie würden diesen schwarzhumorigen Streifen des dänischen Regisseurs Anders Thomas Jensen lieben und in allen Kirchen dieser Welt ein Public Viewing veranstalten. Denn "Adams Äpfel" ist genau das, was die römisch-katholische Kirche sein will, aber einfach nicht hinkriegt: nächstenliebend, augenzwinkernd, warmherzig, märchenhaft, irritierend, verständnisvoll, (selbst)reflektierend, vorurteilslos und grenzenlos optimistisch.

In der Welt von "Adams Äpfel" bäckt der beinahe wahnhaft an das Gute im Menschen glaubende Landpfarrer Ivan (Mads Mikkelsen, der uns endlich einen sympathischen Film-Geistigen präsentiert!) Apfelkuchen mit dem Neonazi Adam (Ulrich Thomson), ohne sich dabei in Gegensätze wie Gut und Böse zu verlieren. Daran ändern auch Alkoholiker, Vergewaltiger und Tankstellenräuber nichts, mit denen Adam dem Pfarrer das Glück und den Glauben (an die Menschheit, an Gott) austreiben möchte.

Ja, das ist skurril, dabei aber immer tiefgründig, mit reichlich biblischen Referenzen gespickt und nachhaltiger als jede Kirchen-Predigt.

