"The Pope's Exorcist": Die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm

In "The Pope's Exorcist" geht Russell Crowe auf Dämonenjagd. Als Chef-Exorzist des Vatikans wird er mit dem Exorzismus eines kleinen Jungen beauftragt, der von einem Dämon besessen zu sein scheint. Während er 98 Prozent seiner Aufträge an Ärzt:innen und Psychiater:innen abgibt, widmet er sich persönlich den restlichen zwei Prozent, das der das "Böse" nennt. Dieses Böse scheint nun in einem kleinen Jungen aufgetaucht zu sein.

Exorzismus ist seit Jahrzehnten ein fester und beliebter (weil dankbarer) Bestandteil des Horrorgenres, doch so verrückt es auch klingen mag, basiert "The Pope’s Exorcist" auf wahren Begebenheiten.