Die 12 verrücktesten Reality-Shows der Welt

Opposite Worlds (USA)

Zugegeben, die Prämisse von "Opposite Worlds" ist nicht allzu außergewöhnlich und mutet mittlerweile gar schon fad an: Die eine Hälfte der Kandidat:innen lebt im futuristischen Luxus-Heim, die andere gleich neben an in einer Steinzeithütte. Was die Show allerdings so verwerflich macht, sind ihre Spiele, denen sich die Teilnehmenden stellen müssen: Die sind teils äußerst brutal, zudem liegt es in der Hand der Zuschauer:innen, wie sehr die Kandidat:innen leiden müssen: Je beliebter er oder sie ist, desto weniger hart fällt das Spiel aus – und natürlich auch umgekehrt. Abgestimmt wurde via Twitter.

Ein Beispiel? Ein Ex-Navy-Seal wurde Elektroschockern ausgesetzt, die ihm ein Bein zertrümmerten. Weil er anscheinend beim Publikum nicht sonderlich gut ankam. Sadismus im Twitter-Zeitalter. Und so erschreckend wie "Das Experiment".