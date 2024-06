"The Real Housewives" goes Deutschland: Das Reality-Format bekommt eine bayerische Version. Wie RTL+ jetzt bekannt gab, bringt die Streaming-Plattform mit "The Real Housewives of Munich" den ersten deutschen Ableger an den Start. Ab dem 6. Juli werden wöchentlich zwei neue Episoden veröffentlicht. Insgesamt wurden sechs Folgen produziert.

"The Real Housewives of Munich" begleitet sechs wohlhabende Frauen aus der Münchner Schickeria in ihrem Alltag. "Glamour, Mode und großer Luxus stehen hier im Fokus - das Leben der extravaganten Protagonistinnen ist nie langweilig", heißt es in der Ankündigung. In jeder Folge werde ein anderes luxuriöses Event im Fokus stehen, das die sechs Damen besuchen.