"The Real Housewives" ist ein Reality-TV-Franchise, das sich in den letzten Jahren in immer mehr Ländern verteilt hat und mittlerweile auf sechs Kontinenten Hausfrauen begleitet. Neben den berühmten Formaten in den USA (New Jersey, Beverly Hills, New York City etc.) gibt es auch internationale Ableger in Australien, Kanada, Neuseeland, Brasilien und Europa (Kopenhagen, Paris, Athen, Dublin, Neapel). Auch in Afrika gibt es "The Real Housewives" in Kenia und Südafrika.

Nun wird das Franchise auf dem afrikanischen Kontinent ausgeweitet, wie "Variety" exklusiv meldet. Die erste Station ist Pretoria, Südafrika.