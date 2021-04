"The Real Magic Mike": Tatum und Soderbergh machen Reality-Serie

Männer auf die Bühne!

Nun erlebt das "Magic Mike"-Konzept jedoch eine unerwartete Auffrischung, da HBO-Max eine Reality Competition-Serie – also eine Casting-Show – plant, die noch heuer erscheinen soll. Im Mittelpunkt von "The Real Magic Mike" stehen zehn Männer, die angeblich ihre "Magie verloren" haben und nun in echte Magic Mikes verwandelt werden sollen, damit sie auf der riesigen “Magic Mike Live”-Bühne in Las Vegas ihre Stripper-Künste unter Beweis stellen können.

Zu den ausführenden Produzenten der Show zählen auch Channing Tatum und Steven Soderbergh.