In der Serie spielt Chastain eine Undercover-Ermittlerin, die im Internet Hassgruppen infiltriert, mit dem Ziel, einheimische US-Extremisten zu stoppen. Für die Rolle sei sie dankbar, macht die Schauspielerin in einem Instagram-Beitrag deutlich, dennoch möchte sie verdeutlichen, dass sie mit der Entscheidung des Senders , die Veröffentlichung von "The Savant" zu verschieben, "nicht einverstanden" sei.

Keine Angst vor "schwierigen Themen"

"In den letzten fünf Jahren, seit wir die Serie produzieren, haben wir eine bedauerliche Menge an Gewalt in den Vereinigten Staaten erlebt", zählt Chastain unter anderem den Entführungsversuch der Gouverneurin von Michigan, den Angriff auf das US-Kapitol, die Attentate auf Präsident Donald Trump, die politischen Morde an demokratischen Abgeordneten in Minnesota oder die Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk auf sowie über 300 Schießereien an Schulen im ganzen Land. "Diese Vorfälle umfassen zwar bei weitem nicht die gesamte Bandbreite der Gewalt, die in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, aber sie veranschaulichen eine breitere Denkweise, die das gesamte politische Spektrum durchzieht und der man sich stellen muss."

Die US-Amerikanerin habe sich nie vor schwierigen Themen gescheut, fügt sie hinzu. Und obwohl sich Jessica Chastain wünschte, diese Serie wäre nicht so aktuell, sei sie es leider doch: "In 'The Savant' geht es um Helden, die jeden Tag daran arbeiten, Gewalt zu verhindern, bevor sie geschieht. Und es ist dringender denn je, ihren Mut zu würdigen."