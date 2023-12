Man kann sich wohl kaum eine überraschendere Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien vorstellen, wie in diesem Fall. Die hoch angesehene Filmproduktionsfirma A24 setzt ausgewählte Projekte höchst qualitativ und mit einem besonderen Feingefühl um. Sie ist bekannt für Kritiker-Erfolge wie "Lady Bird", "The Whale", "Everything Everywhere All at Once", "Raum" und mehr.

Wohl die wenigsten hätten A24 und den Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson bei einem gemeinsamen Projekt erwartet, da sie (normalerweise) noch nicht mal beim Genre eine Schnittmenge aufweisen. Doch nun ist es so weit: A24 wird zusammen mit The Rock "The Smashing Machine" produzieren, in der der Action-Star auch in die Hauptrolle schlüpfen wird.