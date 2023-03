"Everything Everywhere All at Once": Fünf Fakten zum Oscar-Abräumer

Idee für Multiversum schon vor "Spider-Man" und "Rick and Morty"

Ihr Konzept eines Multiversums der Möglichkeiten entwarfen die Daniels bereits 2010. Doch die Umsetzung zögerte sich immer weiter hinaus. So sahen die Regisseure während der Wartephase immer wieder mit Schrecken andere Filme oder Serien, die mit ähnlichen Ideen jonglieren.

So beunruhigte der Start von "Spider-Man: A New Universe" (2018) das Duo. "'Oh Mist, alle werden uns mit dieser Sache, an der wir gearbeitet haben, zuvorkommen", dachte Daniel Kwan laut eigener Aussage damals. Auch die zweite Staffel der Kultserie "Rick and Morty" frustrierte die Filmemacher. Immerhin kam man dem Kinostart von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" um wenige Wochen zuvor.