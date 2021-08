"The Starling": Trailer zu Netflix-Drama mit Melissa McCarthy

Am 24. August erschien der erste Trailer zu "The Starling". Darin spielt Melissa McCarthy eine Ehefrau, die versucht, mit dem Tod ihres ungeborenen Kindes zurecht zu kommen. Während ihr von Chris O’Dowd gespielter Ehemann sich in psychiatrische Behandlung begibt, versucht sie ihrem Schmerz auszuweichen, indem sie beginnt, ihren Garten umzugestalten. Als sie von einem Vogel attackiert wird, der sein Territorium verteidigen möchte, lernt sie den ehemaligen Psychiater Larry kennen, der nun als Tierarzt arbeitet.

Der Kampf mit der Natur hilft ihr dabei, ihr Trauma zu verarbeiten und die Hürden zwischen ihr und ihrem Ehemann zu überwinden.