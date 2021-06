Brautalarm (2011)

Diese vulgäre, laute, überdrehte und saukomische Comedy um eine Mädelsgruppe, die die Hochzeit einer Freundin zur Fettnäpfchen-Farce verwandeln, stellt den großen Durchbruch von McCarthy dar. In der Rolle der Brautjungfer Meghan präsentiert sich die Schauspielerin so, wie wir sie von nun an noch in zahlreichen Filmen zu sehen bekommen werden: selbstironisch, mutig, derb, bisschen vertrottelt, aber immer selbstbewusst und liebenswert (trotz einer ganzen Reihe von eigentlich unsympathischen Charakterzügen).

McCarthy ist im Film eine Wucht und eine Offenbarung zugleich, sprengt mit Karacho die braven "Gilmore Girls"-Fesseln und stiehlt ihren namhaften Co-Stars (darunter Kristen Wiig, Rose Byrne und Maya Rudolph und Ellie Kemper) mühelos die Show. Die Oscar-Nominierung war mehr als verdient – und für solch eine Rolle, noch dazu in einem Crowdpleaser-Streifen, nach wie vor eine Seltenheit.

