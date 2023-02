Spätestens seit "Get Out" von Jordan Peele (und mit Daniel Kaluuya in der Hauptrolle) sind Horrorfilme mit einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik (vor allem, was das Anprangern von Rassismus betrifft) en vogue und lassen regelmäßig die Kinokassen klingeln.

Nun springt auch (wenn auch verspätet) Netflix auf diesen Zug auf: Am 22. Februar erscheint "The Strays", ein Horror-Psycho-Thriller, der gesellschaftliches Denken hinterfragt und dabei auch noch für mächtig Gänsehaut sorgt.

Hier ist der Trailer: