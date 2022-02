Da wächst wohl ein zukünftiger Meister-Regisseur im Horror-Genre heran: Kane Parsons ist erst 16 Jahre alt und hat Anfang Jänner seinen Amateur-Found-Footage-Horrorfilm mit dem Titel "The Backrooms" auf YouTube online gestellt – und damit prompt einen viralen Hit gelandet:

Mittlerweile weit mehr als 11 Millionen Klicks kann der rund zehnminütige Kurzfilm für sich verbuchen – Tendenz stark steigend. Denn the hype is real, Horror-LiebhaberInnen überschlagen sich vor Lob in den Sozialen Medien, immer mehr Menschen entdecken das Erstlingswerk, das an Found-Footage-Hits wie "Blair Witch Project" oder "Host" erinnert.

"Unternehmen mit einem viel größeren Budget können etwas so Beängstigendes nicht einmal nachmachen", schreibt beispielsweise YouTube-User "Just some guy with a mustache" in den Kommentaren. "Das ist wirklich nichts für schwache Nerven."

User "btbrotherton" stimmt zu: "Wow, dieses Kind hat ein besseres Verständnis dafür, was einen Film beängstigend macht, als die meisten der heutigen Hollywood-FilmemacheInnen." Auch die Worte "brilliant" und "Meisterwerk" fallen öfter – völlig zu Recht! "The Backrooms" ist der beste Horror-Film seit Jahren.

Hier kannst du dir den Grusel-Schocker ansehen: