Was "The Studio" im Vergleich zu ähnlich starken Satire-Serien jedoch herausstechen lässt, ist das gigantische Staraufgebot: In beinahe jeder Episode treten Hollywoodstars in Gastrollen auf - meist als überzeichnete Version ihrer selbst. Zu den Gaststars zählen unter anderem Martin Scorsese, Zac Efron, Bryan Cranston, Ron Howard, Johnny Knoxville, Anthony Mackie, Dave Franco und Zoë Kravitz - ebenso wie Charlize Theron, Rhea Perlman, Olivia Wilde und Josh Hutcherson. Auch Aubrey Plaza, Peter Berg, Steve Buscemi, Adam Scott, Zack Snyder, Bradley Cooper, Ice Cube und Rebecca Hall lassen sich auf teils herrlich absurde Cameos ein - einige von ihnen für wenige Minuten, andere in wiederkehrenden Rollen.

Besondere Ehre für Scorsese

Fünf von sechs Nominierten in der Emmy-Kategorie "Beste Gastrolle in einer Comedy-Serie" stammen somit naturgemäß auch aus "The Studio". Für die Regisseure Ron Howard und Martin Scorsese sind es sogar die ersten Emmy-Nominierungen als Schauspieler überhaupt. Auch Dave Franco, Anthony Mackie und Bryan Cranston treten in dieser Kategorie an. Nur Kollege Jon Bernthal kann "The Studio" mit seinem Kurzauftritt in "The Bear" den Sieg in dieser Kategorie überhaupt noch streitig machen.

In den Emmy-Hauptkategorien ist die Serie ebenfalls stark vertreten: So wurde zum Beispiel Seth Rogen als "Bester Schauspieler (Comedy)" nominiert, seine Co-Stars Catherine O'Hara, Kathryn Hahn und Ike Barinholtz treten hingegen in der Nebendarsteller-Kategorie an. Und auch in weiteren Kategorien glänzt das Format: Kamera, Drehbuch, Regie - in nahezu jeder Rubrik findet sich "The Studio" in diesem Jahr wieder.