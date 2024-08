Body-Horror kann grausig, witzig, satirisch, feministisch und sozialkritisch sein. "The Substance" ist eine Mischung aus all diesem. In Cannes wurde das Werk der französischen Regisseurin Coralie Fargeat ("Revenge") für das Beste Drehbuch ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt steht Demi Moore als gealterter Schauspiel-Star, der unbedingt wieder einen jungen Körper haben möchte. Das scheint möglich zu sein, doch die Bedingungen dafür haben ihren schrecklichen Preis, wie bereits der Trailer andeutet: