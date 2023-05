Tina (Eva Melander) ist vierzig, arbeitet als Zollbeamtin und sieht anders aus als die meisten anderen Menschen. Ihre Haut ist rau, ihr Gesicht vernarbt und ihr Körper stark behaart. Von ihren Adoptiveltern lernte sie, ihre inneren Triebe zu unterdrücken und in der Gesellschaft nicht aufzufallen. Trotz ihrer äußerlichen Makel hat Tina jedoch eine besondere Gabe – sie kann die Gefühle von Menschen riechen.

Das verschafft ihr in ihrer Arbeit einen enormen Vorteil, den auch die Polizei für sich nutzen will. Als ein seltsamer Mann namens Vigar (Eero Milonoff) regelmäßig den Grenzposten, der von Tina bewacht wird, überquert, fühlt sie sich unwohl. Der Fremde hat ähnliche körperliche Deformierungen wie sie und scheint ihren Appetit auf Insekten zu teilen.

"Border“ basiert auf einer Kurzgeschichte des schwedischen Schriftstellers John Ade Lundqvist, der auch die Vorlage und das Drehbuch für den norwegischen Horrorklassiker "Let the right one in“ verfasste. Der iranischstämmige Regisseur Ali Abbasi nahm die Fantasy-Geschichte und verortete sie in einer realistischen Welt. Jedes Wort, das man zu viel über diesen Film schreibt, schmälert das Seherlebnis – nur so viel sei gesagt: Abbasi stellt essenzielle Fragen zu Geschlechterrollen mit einer Radikalität, die viele Zuseher aus dem Kino jagen könnte.

"Border" ist auf Amazon Prime Video und AppleTV verfügbar. Hier geht's direkt zu "Border"!