"The Surfer"-Trailer: Nicolas Cage auf Horror-Surftrip

Ein Vater ( Nicolas Cage ) möchte seinem jugendlichen Sohn den Strand seiner Kindheit präsentieren. Das Wetter in der australischen Luna Bay ist wie immer perfekt, das Meer einladend und die Surfbretter frisch poliert. Doch der Film wäre wohl kaum beim heurigen SLASH 1/2 zu sehen, würde hier alles glatt laufen. Was uns erwartet, wenn Cage wieder mal loslegt, zeigt bereits der Trailer zu "The Surfer" eindringlich:

Wann ist "The Surfer" zu sehen?

"The Surfer" wird ihm Rahmen von SLASH 1/2 an zwei Termine im Filmcasino gezeigt: am 8. Mai um 20:30 (diese Vorstellung ist bereits ausvrkauft) und am selben Tag um 22:30.