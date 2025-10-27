"The Taste" 2025: Wie viele Kochshow-Folgen, wann ist Finale?
Staffel 14 bietet mit Steffen Henssler und Elif Oskan zwei neuen Juroren. Doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Auch 2025 wollen wieder neue Kandidaten in der Kochshow "The Taste" ihren Scharfsinn am Herd beweisen. Dabei werden sie von den kritischen Geschmacksnerven der Jury bewertet. In Staffel 14 sind neben Alexander Herrmann und Tim Rau auch erstmals Steffen Henssler und Elif Oskan dabei. Es kommen also garantiert spannende und überraschungsreiche Küchenerlebnisse auf uns zu. Doch wie sieht eigentlich der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "The Taste" 2025?
Staffel 14 der Kochshow umfasst insgesamt 9 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die erste Episode ist am 22. Oktober auf Sat.1 um 20:15 und zeitgleich im Livestream bei Joyn gestartet. Danach geht es immer mittwochs mit einer neuen Folge weiter.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 22. Oktober : Folge 1
- 29. Oktober : Folge 2
- 5. November : Folge 3
- 12. November : Folge 4
- 19. November : Folge 5
- 26. November : Folge 6
- 3. Dezember : Folge 7
- 10. Dezember : Folge 8
- 17. Dezember : Folge 9 (Finale)