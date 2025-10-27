"The Taste" 2025: Wie viele Kochshow-Folgen, wann ist Finale?

Auch 2025 wollen wieder neue Kandidaten in der Kochshow "The Taste" ihren Scharfsinn am Herd beweisen. Dabei werden sie von den kritischen Geschmacksnerven der Jury bewertet. In Staffel 14 sind neben Alexander Herrmann und Tim Rau auch erstmals Steffen Henssler und Elif Oskan dabei. Es kommen also garantiert spannende und überraschungsreiche Küchenerlebnisse auf uns zu. Doch wie sieht eigentlich der Episodenfahrplan aus?