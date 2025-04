Was passiert, wenn der detektivische Spürsinn auch im Alter einfach nicht zur Ruhe kommen kann? Diese Frage werden uns im heurigen Sommer Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley in einer Bestsellerverfilmung auf Netflix beantworten. "The Thursday Murder Club" basiert auf dem gleichnamigen internationalen Bestseller von Richard Osman und handelt von vier scharfsinnigen Rentner. Regie führt Chris Columbus ("Harry Potter und der Stein der Weisen").