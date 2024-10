"The Trail"-Trailer: SciFi-Thriller aus Österreich

Ein Suspense-Abenteuer mit starken Science-Fiction-Elementen, eingebettet in epischen Landschaftsaufnahmen aus Österreich. Was will das Cineastenherz mehr? "The Trail" handelt von einer jungen Frau, die sich zur Traumabewältigung auf einen mehrwöchigen Hiking Trip in die österreichische Berglandschaft begibt und dort dann auf ein abgestürztes UFO Wrack stößt. Hier ist der Trailer dazu: