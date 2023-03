Die Stars aus "Stranger Things" sind gekommen, um zu bleiben. Das hat nicht nur der konstante Erfolg der Netflix-Serie bewiesen, sondern auch die Nachfrage nach den JungdarstellerInnen in großen, internationalen Produktionen. So ist Finn Wolfhard etwa neben Julianne Moore in "When You Finish Saving the World" zu sehen, Sadie Sink übernahm eine Rolle an der Seite von Oscarpreisträger Brendan Fraser in "The Whale" und Millie Bobby Brown spielt sowieso in allen möglichen Filmprojekten mit ("Enola Holmes 2", "The Electric State"). Nun folgt Noah Schnapp, dessen schauspielerische Leistung ihr in "The Tutor" bestaunen könnt.

Seht euch hier den Trailer an, in dem der einst süße und unschuldige Will aus der Netflix-Serie so gar nicht mehr zu erkennen ist. Aber Achtung, das Video verrät mit Sicherheit schon die Hälfte der Filmhandlung ...