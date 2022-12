Die Produktionsfirma A24 beweist immer wieder einen guten Riecher, wenn es um außerordentliche und ergreifende Spielfilme geht. Allein im Jahr 2022 hat sie mit "Everything Everywhere All At Once", "Marcel the Shell with Shoes On", "Bodies Bodies Bodies" und "Pearl" (das Prequel zu "X") eine ganze Reihe von Erfolgsfilmen herausgebracht. Insbesondere für Coming-of-Age-Verfilmungen hat der Filmverleih ein Händchen, wie "Eight Grade", "Mid 90s" und "Lady Bird" zeigen.

A24 bringt nun einen neuen Coming-of-Age-Film mit dem Titel "When You Finish Saving the World" heraus, bei dem der Schauspieler Jesse Eisenberg sein Spielfilm-Regiedebüt feiert. Julianne Moore und Finn Wolfhard aus "Stranger Things" werden darin ein Mutter-Sohn-Duo spielen.

Seht euch hier den Trailer an: