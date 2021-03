"The Unholy": Horror-Film mit "Walking Dead"-Darsteller

Bestseller-Verfilmung

Der Horrorfilm basiert auf dem 1983 erschienenen Roman "Shrine“ von James Herbert. Der 2013 verstorbene Herbert gilt als britischer Stephen King und hat bereits die Buchvorlage zu zahlreichen Horrorfilmen geliefert.

"The Unholy“ mischt reale Ereignisse mit übernatürlichen Elementen und kreiert dabei einen glaubwürdigen Horrorfilm. Neben den eindrucksvollen Bildern bietet der Horrorfilm mit "Walking Dead“-Darsteller Jeffrey Dean Morgan auch einen charismatischen Hauptdarsteller, der versucht, seine journalistische Karriere auf Vordermann zu bringen

"The Unholy" erscheint am 2. April in den US-Kinos. Ein Starttermin für Österreich ist noch nicht bekannt.