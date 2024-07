Wenn die Jugendliebe nach 25 Jahren unerwartet in der Stammkneipe aufkreuzt, kann das doch nur ein Zufall sein, oder? In der neuen Netflix-Actionkomödie "The Union" findet sich der Bauarbeiter Mike (Mark Wahlberg) aus New Jersey plötzlich inmitten einer Welt von Spionen und Superagenten wieder, nachdem ihn seine Highschool-Liebe Roxanne (Halle Berry) für eine hochbrisante US-Geheimdienstmission in London rekrutiert. Sein ruhiges Leben wird unvermittelt zum rasanten Abenteuer, das ihn Kopf und Kragen kosten könnte – und sein Herz. Hier ist gleich mal der Trailer: