Neues Moderations-Duo bei "The Voice of Germany"

Im April wurde bekannt, dass weder Johannes Oerding (40) noch Nico Santos (29) und Sarah Connor (41) als Coaches in der kommenden Staffel dabei sein werden. Nur Forster galt bisher als gesetzt. Die Moderatorin Lena Gercke (34) hatte ebenfalls angekündigt, eine Pause einzulegen. Stattdessen wird Melissa Khalaj (32) an der Seite von Thore Schölermann (37) durch die Show führen. Die beiden Sender zeigen die neuen Folgen von "The Voice of Germany" ab August 2022 immer donnerstags und freitags im Wechsel.