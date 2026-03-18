Das Halbfinale von "The Voice Kids"-Staffel 14 wird 2026 als "Battles in Concert" ausgetragen. In Sat.1 stehen die Talente dann am 20. und 21. März erstmals zu viert als waschechte #VoiceKids-Bands auf der Bühne. Nach jedem Auftritt geht es direkt ums Ganze: Der Coach der jeweiligen Band darf nur eine Finalistin oder einen Finalisten pro Battle auswählen. Für die anderen Kids endet ihre Reise bei #VoiceKids 2026 mit diesem Bühnenauftritt. Diese 12 Bands treten im Halbfinale auf