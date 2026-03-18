"Battles in Concert" bei "The Voice Kids": Wer kommt ins Finale?
Im Halbfinale der Musik-Show auf Sat.1 treten an zwei Tagen insgesamt zwölf Bands auf.
Das Halbfinale von "The Voice Kids"-Staffel 14 wird 2026 als "Battles in Concert" ausgetragen. In Sat.1 stehen die Talente dann am 20. und 21. März erstmals zu viert als waschechte #VoiceKids-Bands auf der Bühne. Nach jedem Auftritt geht es direkt ums Ganze: Der Coach der jeweiligen Band darf nur eine Finalistin oder einen Finalisten pro Battle auswählen. Für die anderen Kids endet ihre Reise bei #VoiceKids 2026 mit diesem Bühnenauftritt. Diese 12 Bands treten im Halbfinale auf
Diese #VoiceKids-Bands gehen am Freitag, 20. März, auf die Bühne
- #TeamHE/RO: Elena (14, Dortmund) - Illia (13, Kanton Zürich, Schweiz) - Liam (13, Hanau) - Nisa (14, Mannheim)
- #TeamMichaelPatrick: Nivedh (10, Raum Frankfurt a. M.) - Hedi (9, Raum Berlin) - Fiona (9, Raum Gießen) - Pablo (12, Münster)
- #TeamLeony: Alina (13, Raum Hannover) - Katharina (15, Salzburger Land, Österreich) - Max (14, Raum Pilsen, Tschechien) - Lena (14, Südtirol, Italien)
- #TeamAlvaro: Fabio (15, Leipzig) - Jamie (14, Raum Bonn) - Sarah (15, Landkreis Bergstraße) - Ella (14, Raum Kempten, Allgäu)
- #TeamHE/RO: Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) - Lionel (15, Raum Kassel) - Laurin (13, Kanton Bern, Schweiz) - Iman (14, Hamburg)
- #TeamMichaelPatrick: Gina (15, Westland, Niederlande) - Marlene (14, Frankfurt a. M.) - Katelyn (13, Raum Dublin, Irland) - Lilith (14, Bezirk Lienz, Österreich)
Diese #VoiceKids-Bands gehen am Samstag, 21. März, auf die Bühne
- #TeamLeony: Noah (13, Paderborn) - Angelina (10, Raum München) - Giulia (11, Wuppertal) - Elias (12, Raum Passau)
- #TeamMichaelPatrick: Renat (12, Solingen) - Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) - Johannes (13, Wien, Österreich) - Davide (14, Raum Mainz)
- #TeamAlvaro: Sofia (15, Hamburg) - Ruben (13, Freiburg) - Susey (14, Raum Bad Dürkheim) - Nina & Roman (14 & 11, Bochum)
- #TeamHE/RO: Lani (13, Lüdenscheid) - Levy (13, Dresden) - Maja (15, Raum Aschaffenburg) - Sophia & Valentina (13 & 13, Steiermark, Österreich)
- #TeamAlvaro: Ariana (8, Berlin) - Danaya (10, Raum Stuttgart) - Valentin (12, Speyer) - Cataleya (11, Kanton Thurgau, Schweiz)
- #TeamLeony: Nele (12, Wuppertal) - Helena (15, Raum Frankfurt a. M.) - Linsay (15, Landkreis Merzig-Wadern) - Marie (15, Raum Regensburg)
Die Battles von "The Voice Kids" in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn - Freitag und Samstag, 20. März und 21. März 2026, um 20:15 Uhr