Zwei neue Coaches

Wie Sat.1 nun bekanntgegeben hat, wird die neue Staffel des "The Voice of Germany"-Ablegers für junge Talente am Freitag, 21. Februar 2025, an den Start gehen. Ab da wird die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen sein. Auf der Streamingplattform wird die erste Folge auch schon ab Freitag, 14. Februar 2025, zur Verfügung stehen.

Unter den Coaches befinden sich zum einen erfahrene "The Voice Kids"-Wiederholungstäter wie Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, die zum dritten Mal mit dabei ist. Vorjahresgewinner-Coach Wincent Weiss wird zum fünften Mal die jungen Talente coachen. Mit Ayliva und Clueso sind zum anderen zwei "The Voice Kids"-Neulinge dabei. Alle vier dürfen sich in dieser Staffel auf eine neue Regel freuen.

Melissa Khalaj (35) und Thore Schölermann (40) übernehmen die Moderation der neuen Staffel "The Voice Kids".