"The Walking Dead: Daryl Dixon" startet im Spätsommer in Staffel 3. Wie ein neuer Teaser zum Ableger der Horrorhitserie verrät, ist es am 7. September 2025 so weit. An diesem Tag starten die neuen Folgen beim US-Sender AMC und dessen Streamingdienst AMC+. Ein Startdatum in Österreich und Deutschland ist noch nicht bekannt. Magenta TV hatte die zweite Staffel jedenfalls zeitgleich zur US-Ausstrahlung gesendet. Bei der ersten Staffel hinkten die deutschen Fans je Folge aber noch gut zwei Monate hinterher.

Die ersten beiden Staffeln von "The Walking Dead: Daryl Dixon" spielten in Frankreich. In Season 3 verschlägt es den von Norman Reedus (56) verkörperten Titelhelden nach Spanien. Passend zum neuen Schauplatz sind in dem Teaser dann auch Flamenco-Klänge zu hören.