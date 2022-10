Norman Reedus verrät Titel seines "Walking Dead"-Spin-offs

Ein Überblick über alle kommenden oder bereits laufenden "The Walking Dead"-Serien

Neben der Mutterserie "The Walking Dead" (2010-2022) und dem ersten Spin-off "Fear the Walking Dead" (seit 2015), welches im kommenden Jahr in die Staffel acht starten wird, zeigte AMC in diesem Jahr schon die Anthologie-Serie "Tales of the Walking Dead", für die eine zweite Staffel gegenwärtig noch nicht bestätigt ist.

Im Jahr 2023 sollen dann nach derzeitigem Stand gleich drei Shows erscheinen, in denen einzelne Charaktere der Mutterserie im Fokus stehen. So ist neben "Daryl Dixon" auch eine noch unbetitelte Serie über die Fanfavoriten Rick Grimes (Andrew Lincoln, 49) und Michonne (Danai Gurira, 44) geplant. In ihr werden Zuschauer erfahren, was aus Rick wurde, nachdem er die Serie "The Walking Dead" verließ.

Der dritte Ableger "The Walking Dead: Dead City" dreht sich indes um das ungleiche Duo Negan (Jeffrey Dean Morgan, 56) und Maggie (Lauren Cohan, 40). Sie verschlägt es nach New York City und in ein post-apokalyptisches Manhattan, das aufgrund des Zombie-Ausbruchs von der Außenwelt abgeschnitten ist und in dem anarchische Zustände herrschen. Ein offizieller Teaser-Trailer von AMC stellte vor Kurzem auch alle vier kommenden Serien aus dem Jahr 2023 vor.