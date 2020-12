"The Watch": Fantasy-Serie zwischen Superhelden und Drachen

Die Scheibenwelt-Romane von Terry Pratchett haben Kultstatus bei Fantasy-Fans. Die BBC hat sich an die Serien-Adaption der Roman-Reihe gemacht und nun einen neuen Trailer präsentiert, der nicht nur die Fans der Bücher beeindrucken dürfte. Der Trailer fühlt sich wie eine durchaus gelungene Kombination aus einer comic-haften Superhelden-Verfilmung im Stil von "Guardians of the Galaxy" und Mittelalter-Fantasy wie "Game of Thrones" (GoT) an. Die Hauptrolle spielt auch der aus der aus GoT bekannte Schauspieler Richard Dormer. Aber seht selbst im neuen Trailer von "The Watch":