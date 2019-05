15 abenteuerliche Fantasy-Filme im Stil von "Game of Thrones"

Charlize Theron als böse Königin Ravenna, Chris Hemsworth als der gute Jägersmann und Kristen Stewart als Schneewitchen: Ja, natürlich handelt es sich hier – und auch bei der Prequel-Fortsetzung "The Huntsman and the Ice Queen" (2016) – um eine Märchenverfilmung. Aber Märchen sind die Urform des Fantasy-Genres und ursprünglich auch recht brutal. Die beiden Filme gehen die Sache auch düsterer an als beispielsweise die Dornröschen-Verfilmung "Maleficent". Noch düsterer wäre jedoch "Snow White: A Tale of Terror" (Dt. Titel: "Schneewittchen") aus dem Jahr 1997 mit Sigourney Weaver als böse Stiefmutter und Hexe.

"Snow White and the Huntsman" ist zurzeit bei Netflix verfügbar. Der zweite Film "The Huntsman and the Ice Queen" ist ebenso wie "Schneewittchen" bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.