"The Water Man"-Trailer: Fantasy-Drama von David Oyelowo und Oprah Winfrey

"The Water Man" erzählt die Geschichte von Gunner ("This Is Us"-Star Lonnie Chavis) und seiner Freundin Jo (Amiah Miller), die sich auf die Suche nach dem "Water Man" begeben. Gunners Mutter (Rosario Dawson) ist schwer krank und Gunner hofft, dass die Legende über den "Water Man" in den umliegenden Wäldern stimmt, wonach dieser das Geheimnis zur Unsterblichkeit kennen soll. Um die Hindernisse und Gefahren zu bewältigen, eilt sein Vater (Oyelowo) zur Hilfe.