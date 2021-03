6 Serien, bei denen man was lernt

Supernatural (2005-2020)

Während der 15 Staffeln bauten die Autor*innen nicht nur ein in sich stimmliches Universum auf, sondern griffen auch auf bekannte urbane Legenden, griechische Mythologien, Fabel- Folklore- und Sagenwesen und Märchengestalten zurück – Geschichten also, von denen wir alle auf die eine oder andere Art schon mal gehört und vor denen wir uns bereits gefürchtet haben.

Wenn Sam und Dean gegen die Weiße Frau, Bloody Mary, den Crossroad-Dämon oder den Hookman antreten und sogar mit der ur-alten Roanoke-Legende konfrontiert werden, dann sind wir gefesselt und lernen nebenher über deren faszinierenden Ursprünge – oder googeln sie einfach nach der Episode! Nicht die blutrünstigste Schlacht macht den Horror in "Supernatural aus, sondern die Möglichkeit, dass all die Gefahren, denen sich die Brüder stellen, tatsächlich real sein könnten.

Ab der vierten Staffel nimmt mit der Einführung der (Erz-)Engel die Religions-Thematik einen immer größeren Platz in "Supernatural" ein, zum Schluss wird Gott himself zum erbarmungslosen Endgegner der Winchesters. Dabei tauchen die Serienmacher*innen ganz tief in die biblische Mythologie ein: Wir erfahren mehr über die Verbindungen zwischen Himmel, Hölle und Fegefeuer, wer und was Erzengel wirklich sind, wie sie zueinander stehen, was es mit Luzifer auf sich hat und zum Beispiel auch, was an dem sagenumwobenen Kainsmal dran ist. Religionsunterricht der etwas anderen Art!

Lerninhalt: Sagen, Fabeln, Märchen, Legenden, griechische Mythologie, Religion

Prüfungsaufgabe: Zähle drei moderne Legenden auf und erkläre sie im Detail!

Note: Gut -

