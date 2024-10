"The Way Out": Julien Bam macht Escape-Room-Show für Prime Video

Streaming-Anbieter Prime Video und Amazon Freevee wagen sich an ein neues Comedy-Format : Im Frühjahr 2025 startet "The Way Out", Deutschlands erste Escape-Room-Comedy-Show. Durch die vier Episoden führen die bekannten Content Creator Julien Bam (35) und Joon Kim (33), wie der Streamingdienst am 24. Oktober bekannt gab.

Im Studio treffen die Teilnehmer dann auf die Moderatoren sowie eine Expertin. Diese erklärt, wie die Rätsel gelöst werden können und welche biochemischen Phänomene hinter den Aufgaben stecken. Das Team mit der besten Gesamtzeit über alle vier Folgen gewinnt die Staffel und erhält den "The Way Out"-Pokal.

In den identisch gestalteten Räumen müssen die Kandidaten nicht nur Hinweise finden und Rätsel lösen, sondern auch körperlichen Einsatz zeigen. "Es wird geklettert, gekrochen und geschwommen", verspricht Prime Video. Jumpscares, Lachflashs und Adrenalinkicks seien dabei garantiert. Die beiden Hosts Julien Bam und Joon Kim kommentieren das Geschehen aus dem Off und stehen den Teams bei Bedarf mit Hilfestellungen zur Seite.

Belgisches Original kommt nach Deutschland

Das Format wurde ursprünglich von der belgischen Produktionsfirma Roses Are Blue entwickelt. Die deutsche Version wird von der Fabiola GmbH produziert, einem Joint Venture belgischer Unternehmen. Als Executive Producer fungieren Oliver Fuchs und Ina Balint-Eck. "The Way Out" wird exklusiv bei Prime Video in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie bei Amazon Freevee in Österreich und Deutschland zu sehen sein.