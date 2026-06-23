The Way Out-Staffel 2 mit Julien Bam und Joon Kim hat Startdatum

Alles wird in Staffel 2 von " The Way Out" angeblich noch wilder, noch schneller, noch größer: Nach dem Erfolg der ersten Staffel führen erneut Julien Bam und Joon Kim als Hosts durch die Show. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sich diesmal den Rätseln stellen, bleibt noch geheim. Sicher ist: Prime Video versammelt erneut einige der reichweitenstärksten Creator Deutschlands aus den Welten von YouTube, Twitch, Instagram und Entertainment.

Worum geht es bei "The Way Out"-Staffel 2?

Diesmal treten drei Duos gegeneinander an. In noch aufwändiger gebauten, verrückten Welten müssen sie Rätsel lösen, Hinweise entschlüsseln und als Team bestehen. Die zwei besten Duos schaffen es in den finalen Escape Room, in dem sich entscheidet, wer "The Way Out" gewinnt.

Die zweite Staffel setzt noch konsequenter auf das, was die Show ausmacht: die Escape Rooms, die Duelle und die unmittelbaren Reaktionen der Teilnehmenden. Ohne Studioteil gehen die neuen Folgen direkt in die kreativen Welten und sorgen so für noch mehr Tempo, Nähe und Rätselspannung.