Es gibt keinen passenderen Ort, um das 25-jährige Jubiläum der US-Polit-Serie "The West Wing" zu feiern.

Erfolgsserie "The West Wing" feiert Jubiläum im Weißen Haus

Im September 1999 feierte die Serie "The West Wing - Im Zentrum der Macht" auf dem Sender NBC ihre Premiere. Die erfolgreiche Polit-Serie, die vorwiegend im Weißen Haus spielt, wurde mehrfach ausgezeichnet und wird in der Branche zu den besten Serien aller Zeiten gezählt. Am Freitag (20. September) wird im Weißen Haus der 25. Jahrestag der Serienpremiere gefeiert.

Wie das Branchenportal "The Hollywood Reporter" berichtet, wird First Lady Jill Biden (73) dazu zum einen den Ideengeber der Serie, Aaron Sorkin (63), sowie "The West Wing"-Star Martin Sheen (84) und weitere Darsteller der Kultserie empfangen.

Ab dem 22. September 1999 bis ins Jahr 2006 versuchten die Macher der Serie in sieben Staffeln auf realistische, dramatische und humorvolle Art und Weise den Arbeitsalltag des US-Präsidenten und seiner engen Berater darzustellen. Im Mittelpunkt stehen daher demokratische US-Präsident Josiah "Jed" Bartlet (gespielt von Martin Sheen) und sein Beraterstab.

"In dieser Woche vor 25 Jahren haben wir uns gefragt, ob NBC uns eine ganze Staffel geben würde", zitiert "Variety" aus einem Statement von Serien-Erfinder und Drehbuchautor Aaron Sorkin. Er fühle sich im Namen der Crew "enorm geehrt, ins Weiße Haus eingeladen zu werden".

Joe Biden wird leider nicht anwesend sein "Die Serie hat unzählige Menschen dazu inspiriert, eine Karriere im öffentlichen Dienst zu starten und sich in ihren Gemeinden zu engagieren", freut sich Channing Dungey, der CEO der Warner Bros. Television Group über das Vermächtnis der Polit-Serie. Weiter heißt es in dem Bericht, dass US-Präsident Joe Biden (81) leider nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen könne, dass aber seine Frau im Rahmen der Zeremonie eine Rede halten werde.

"The West Wing" wurde insgesamt 26 Mal mit einem Emmy Award ausgezeichnet und erhielt zwei Golden Globes sowie zahlreiche weitere Preise und Nominierungen.