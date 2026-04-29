Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Helena Bonham Carter (59) den Cast der vierten Staffel von "The White Lotus" wieder verlassen hat, nachdem sie zuvor offiziell als Ensemble-Mitglied bestätigt worden war. Die ungewöhnliche Entscheidung fiel kurz nach Beginn der Dreharbeiten zu den neuen Episoden in Frankreich. Doch in Windeseile hat Serienschöpfer Mike White (55) jetzt Ersatz gefunden: Laura Dern (59) stößt zum Cast und füllt die entstandene Lücke, berichtet das US-Branchenportal "Deadline". White und sie kennen sich aus vorherigen Kooperationen gut.

Helena Bonham Carters Figur hatte "kein einziges Mal gepasst" Die Nachricht, dass Helena Bonham Carter die HBO-Serie verlässt, sorgte für Aufsehen. "Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von 'The White Lotus', die gerade erst begonnen haben, hat sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entworfen hatte, am Set kein einziges Mal gepasst hat", teilte ein Sprecher des Senders am 24. April dem US-Branchenportal "Deadline" mit. Die Rolle sei daraufhin überdacht worden, werde umgeschrieben und soll "in den kommenden Wochen neu besetzt werden", ließ HBO noch erklären. Aus diesen Wochen sind nun jedoch lediglich einige Tage geworden. Laut des aktuellen Berichts von "Deadline" wird Dern eine gänzlich neue Figur spielen, nicht die ursprünglich für Bonham Carter konzipierte. Beide Charaktere sollen nach Informationen des US-Magazins "zentral" für die Handlung der neuen Episoden sein - oder in Bonham Carters Fall gewesen sein.

Laura Dern und "The White Lotus"-Schöpfer sind alte Bekannte Mit der Oscarpreisträgerin Laura Dern verbindet "The White Lotus"-Schöpfer Mike White eine lange Geschichte. Schon 2007 gehörte Dern zum Cast von Whites Tragikomödie "Das Jahr des Hundes". Die HBO-Serie "Enlightened - Erleuchtung mit Hindernissen" kreierten beide gemeinsam, Dern spielte hier die Hauptrolle. Und auch in der zweiten Staffel von "The White Lotus" hatte Dern schon eine Sprechrolle, gab am Telefon die in den USA verbliebene Ehefrau des von Michael Imperioli (60) gespielten Hollywood-Produzenten Dominic Di Grasso. Zu sehen war sie hier allerdings nie.

Staffel vier spielt an der französischen Riviera Die neue Staffel von "The White Lotus" spielt diesmal an der französischen Riviera - nach der Pazifik-Insel Hawaii, Sizilien und Thailand in den vorherigen Seasons. Gedreht wird "in Cannes, St. Tropez und Monaco. Dreharbeiten werden auch in Paris stattfinden, doch die Handlung bleibt an der Côte d'Azur angesiedelt", teilte HBO mit. Die realen Hotels Airelles Château de la Messardière sowie das Hôtel Martinez dienen als Schauplätze für die fiktiven Luxushotels der White-Lotus-Kette. Die Staffel spielt "vor dem Hintergrund des Cannes‑Filmfestivals", heißt es noch vonseiten HBOs. Das legendäre Filmfestival findet in diesem Jahr vom 12. bis zum 23. Mai statt. Ein Dreh dort ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Zum Cast gehören neben Neuzugang Dern unter anderem Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka und Kumail Nanjiani.